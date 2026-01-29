إعلان

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعترف بالإحصاءات الفلسطينية للشهداء في غزة

كتب : محمود الطوخي

12:33 م 29/01/2026

الجيش الاسرائيلي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تبنى لأول مرة إحصاء وزارة الصحة في غزة الذي يفيد باستشهاد نحو 70 ألف فلسطيني خلال الحرب على غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تقديرات جيش الاحتلال لا تتضمن السكان المفقودين الذين يُحتمل أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 71667 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة، بارتقاء 5 شهداء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 492 شهيدا.

