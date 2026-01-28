بعد أنباء طلب رحيله.. أول رد فعل من محمود عواد حارس الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، قائمة الفريق لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري".

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، عمرو الجزار، ياسين مرعي، يوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان، محمد شريف.

وشهدت قائمة المارد الأحمر، تواجد الثنائي يوسف بلعمري وعمرو الجزار، للمرة الأولى في قائمة المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

