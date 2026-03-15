أصيب عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسور فيلا عضو سابق بمجلس النواب، بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

تفاصيل الحادث

اصطدمت سيارة أجرة ميكروباص بسور منزل بقرية إبخاص، ما أسفر عن إصابة عدد من ركاب السيارة بإصابات متنوعة.

المصابون ونقلهم للمستشفى

استقبلت مستشفى الباجور التخصصي 9 مصابين من ركاب الميكروباص، وتبين أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور، وبدأ الأطباء تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات.

إجمالي المصابين

كشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن عدد المصابين بلغ 11 شخصًا من ركاب السيارة، إلا أن حالتين فضلت عدم الذهاب إلى المستشفى.

خروج بعض الحالات بعد العلاج

أوضح المصدر أن عددًا من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى الباجور التخصصي غادروا عقب تلقي الخدمة الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية.