إعلان

إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص بسور فيلا بالمنوفي

كتب : أحمد الباهي

11:36 ص 15/03/2026

سيارة الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسور فيلا عضو سابق بمجلس النواب، بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الرعاية الطبية.

تفاصيل الحادث

اصطدمت سيارة أجرة ميكروباص بسور منزل بقرية إبخاص، ما أسفر عن إصابة عدد من ركاب السيارة بإصابات متنوعة.

المصابون ونقلهم للمستشفى

استقبلت مستشفى الباجور التخصصي 9 مصابين من ركاب الميكروباص، وتبين أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور، وبدأ الأطباء تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات.

إجمالي المصابين

كشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي، أن عدد المصابين بلغ 11 شخصًا من ركاب السيارة، إلا أن حالتين فضلت عدم الذهاب إلى المستشفى.

خروج بعض الحالات بعد العلاج

أوضح المصدر أن عددًا من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى الباجور التخصصي غادروا عقب تلقي الخدمة الطبية والاطمئنان على حالتهم الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الباجور حادث ميكروباص قرية إبخاص مستشفى الباجور التخصصي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
رمضان ستايل

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
دراما و تليفزيون

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
فركش.. محمد إمام يعلن انتهاء تصوير مسلسل "الكينج"
دراما و تليفزيون

فركش.. محمد إمام يعلن انتهاء تصوير مسلسل "الكينج"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم