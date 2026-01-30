إعلان

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لوقف محدود لإطلاق النار مع روسيا

كتب : مصراوي

01:54 م 30/01/2026

زيلينسكي

كييف- (د ب أ)

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستكون مستعدة لوقف الهجمات على أهداف روسية كجزء من وقف محدود لإطلاق النار، شريطة أن توقف روسيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين اليوم الجمعة "إذا لم تقصف روسيا منشآتنا للطاقة، فلن نهاجم منشآتها". غير أنه قال إنه لم يتلق أي ضمانات من هذا القبيل من موسكو حتى الآن.

وتابع زيلينسكي أن الاقتراح لوقف محدود لإطلاق النار قدمته واشنطن. وأضاف أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين كييف وموسكو حول هذه المسألة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الخميس إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الغارات الجوية لمدة أسبوع واحد خلال فترة متوقعة من البرد القارس في أوكرانيا.

وذكر سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت 111 طائرة مسيرة على البلاد، الليلة الماضية، وتم إسقاط 80 منها. ولم يكن هناك أي تقارير فورية عن الغارات على مواقع الطاقة.

