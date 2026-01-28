مباريات الأمس
"دون التعرض لعقوبات".. قرار جديد من وزارة الرياضة بشأن وفاة السباح يوسف

كتب : محمد خيري

02:35 م 28/01/2026
أوضحت وزارة الشباب والرياضة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الجهة الإدارية، بشأن واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد عبد الملك، وذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنه في إطار التنسيق الذي جرى مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية اتحاد السباحة، تم اتخاذ قرار بتجميد مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وذلك بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي، ودون تعريض لعبة السباحة لأي عقوبات أو إيقاف دولي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جاءت حفاظًا على المصلحة العامة لممارسي اللعبة، وبما لا يتعارض مع الإجراءات القضائية الجارية في الواقعة، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق السباح الراحل، رحمه الله، أو حقوق أسرته، وحرص الوزارة الكامل على أخذ حقوق بطلها الراحل وأسرته بعين الاعتبار.

وشددت وزارة الشباب والرياضة على التزامها باستكمال كافة الإجراءات والقرارات اللازمة، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات وإجراءات التقاضي، إلى جانب بحث مسؤوليات باقي أطراف المنظومة المرتبطة بالواقعة، ومن بينها نادي الزهور، وذلك بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السباح الراحل يوسف محمد وزارة الرياضة السباح الراحل اتحاد السباحة

