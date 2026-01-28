مكافأة عواد.. مدرب الزمالك يصدم محمد صبحي قبل مواجهة بتروجيت

دعم في الملعب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، على استمرار محمد عواد في حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة بتروجت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز،

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في تمام الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمد عواد بشكل أساسي، في تشكيل الزمالك خلال المباراة الماضية ببطولة كأس الكونفدرالية أمام المصري البورسعيدي على حساب محمد صبحي.

وجاء قرار الجهاز الفني باستمرار عواد، مكافأة له على مستواه المميز وتألقه في المباراة الأخيرة أمام المصري ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن الجهاز الفني يرى أن محمد عواد نجح في تثبيت أقدامه داخل التشكيل الأساسي، وأكد جاهزيته الكاملة لحماية عرين الفريق الأبيض خلال المرحلة الحالية.