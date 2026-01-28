يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، أشارت الهيئة لوجود فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تنشط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 21 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 08

السويس 23 08

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 17 07

كاترين 13 03

الطور 21 10

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 10

العلمين 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 21 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 25 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 23 16

الفيوم 20 09

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 23 11

الأقصر 23 12

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12