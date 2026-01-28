سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7795 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6820 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5850 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4550 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3245 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 242430 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.75% إلى نحو 5096 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.