

وكالات

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، عن بدء الإفراج عن أصول فنزويلية مجمدة في الولايات المتحدة، نتيجة حوار مع حكومة الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت رودريجيز، أن جزءا من هذه الأموال المفرج عنها سيستخدم لشراء معدات للمستشفيات من السوق الأمريكية.

وأكدت رودريجيز، أنها أنشأت قنوات تواصل تقوم على الاحترام والمجاملة مع كلا من ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مشيرة إلى العمل على أجندة مشتركة في إطارها يتم رفع التجميد عن موارد فنزويلا التي تعود للشعب الفنزويلي، بما يتيح استثمار مبالغ كبيرة في تجهيز المستشفيات.

وأضافت أن الأموال المفرج عنها ستخصص أيضا لشراء معدات لمنظومة الكهرباء وقطاع الغاز في البلاد، مكررة اتهام حكومتها للدول الغربية بحجز مليارات الدولارات من أموال فنزويلا وذهبها وأصول أخرى في الخارج بسبب العقوبات الدولية، وعلى رأسها العقوبات الأمريكية.

ورودريجيز، التي تولت الرئاسة بالوكالة عقب اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في 3 يناير على يد قوات أمريكية ضمن سلسلة هجمات على الأراضي الفنزويلية، دعت إلى حوار دبلوماسي لحل الخلافات، مؤكدة أن بلادها تريد معالجة التباينات مع واشنطن عبر التواصل السياسي بين مسؤولي البلدين.

من جانبه، قال ترامب، إنه لا يعرف بالضبط ما يجري هناك، مشددا على أن لديه علاقة جيدة جدا مع الحكومة الفنزويلية، تعليقا على تصريحات رودريجيز التي أكدت في وقت سابق أنها "ضاقت ذرعا من الأوامر" الخارجية، وفقا لروسيا اليوم.