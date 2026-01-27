مباريات الأمس
هل يتم إلغاء الدوري؟.. أحمد دياب يكشف مطالب حسام حسن

كتب : محمد خيري

03:21 م 27/01/2026 تعديل في 03:23 م
أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن طلب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بشأن زيادة فترة إعداد المنتخب لكأس العالم، مشروع ويأتي ضمن حرص الجميع على مصلحة المنتخب، نافياً صحة ما تردد حول إلغاء الدوري أو تغيير نظامه.

وأوضح دياب خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت، أن الرابطة عملت منذ بداية الموسم على وضع جدول الدوري بما يراعي مصالح المنتخب الوطني بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول قبل انطلاق الموسم جمعه مع هاني أبوريدة وحسام حسن وإبراهيم حسن لوضع جدول يحقق هدفين رئيسيين: انتظام الدوري المحلي وتلبية متطلبات المنتخب الأول، مع مراعاة مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا، وجدول مباريات أمم إفريقيا، وكل ذلك تم الاتفاق عليه قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وأشار إلى أن طلب حسام حسن زيادة أيام المعسكرات سيتم العمل على تحقيقه ضمن الإمكانيات المتاحة، مع الحفاظ على استمرارية المنافسة المحلية وحقوق الأندية، مؤكدًا أن أي كلام عن إلغاء الدوري أو التلاعب في شكل المسابقة لا أساس له من الصحة، وأن الرابطة ملتزمة بالجدول الموضوع مسبقًا دون تغيير أي بنود تخص الهبوط أو أي عناصر أخرى.

وأضاف دياب أن الاتصالات مستمرة بينه وبين الجهاز الفني للمنتخب ورئيس اتحاد الكرة، وأن أي زيادة في أيام إعداد المنتخب سيتم التنسيق بشأنها مع جميع الأطراف المعنية، مع الالتزام الكامل بجدول الدوري.

وتطرق دياب إلى مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالمغرب، مشيرًا إلى أن الرغبة كانت في الوصول إلى المباراة النهائية، إلا أن الفريق توقف عند نصف النهائي، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، بالإضافة إلى اللاعبين، حققوا العلامة الكاملة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وختم بالقول: «علينا الآن التركيز على كأس العالم والعمل من أجل تطوير كرة القدم المصرية وحماية مصالح الفرق والمنتخب على حد سواء».

حسام حسن أحمد دياب رابطة الأندية الدوري المصري

