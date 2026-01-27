تجديد حبس عامل نقل رفات والديه وبنى لهما مقبرة داخل بيته فى قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة قنا، برئاسة قاضي المعارضات، بتجديد حبس عامل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة قيامه بنقل رفات والده ووالدته المتوفيين منذ عدة سنوات من أحد المدافن إلى مدفن آخر قام ببنائه داخل حوش منزله بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا، بالمخالفة للقانون.

وتعود أحداث الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص ببناء مدفن داخل حوش منزله بمحافظة قنا، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا فحص الفيديو المتداول، وتبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط صاحب المنزل الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة قنا.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بنقل رفات والده ووالدته المتوفيين منذ عدة سنوات من أحد المدافن الخاصة بإحدى العائلات إلى مدفن آخر قام بإعداده داخل منزله، دون الحصول على أي تصاريح رسمية من الجهات المختصة.

وأوضح المتهم أن الواقعة جاءت على خلفية نشوب خلافات بينه وبين صاحب المدفن الأصلي، بعد رفض الأخير بيع أحد المنازل التي يمتلك المتهم حصة ميراثية بها، مشيرًا إلى أن صاحب المدفن أبلغه بعدم السماح باستمرار دفن والديه داخل المدفن، ما دفعه إلى اتخاذ هذا التصرف.

وقامت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، في إطار تطبيق القانون والتعامل بحزم مع الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة بقنا، برئاسة المستشار شريف أبو الفتوح المحامي العام، والمستشار حسام البدري رئيس النيابة الكلية، أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.