ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك

كشف أحمد شوبير، آخر مستجدات ملف المدرب الأجنبي الجديد لفريق الزمالك، مؤكدًا أن النادي لم يستقر حتى الآن على اسم المدرب القادم.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: "لا يوجد أي قرار نهائي بشأن المدرب الأجنبي، وهناك العديد من السير الذاتية المعروضة على إدارة الزمالك، مع عقد اجتماعات عبر تقنية زووم مع عدد من المدربين، دون الإفصاح عن أي اسم".

وأضاف شوبير أنه تم تداول بعض الأسماء في الوسط الإعلامي، لكنه نفى صحتها، موضحًا أن الفرنسي كارتيرون، الذي أنهى عقده مع أم صلال ومرتبه ليس مرتفعًا، ليس ضمن قائمة المرشحين رسميًا رغم نجاحاته السابقة مع الزمالك، كما أن اسم البرتغالي باولو سيرجيو غير مطروح، لأنه ملتزم بعقد مع نادي الأخدود.

وأوضح شوبير أن إدارة الزمالك حددت سقف التعاقد مع المدرب الجديد عند 40 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن موقف معتمد جمال، المدرب الحالي، سيتم تقييمه بعد مباراتي الزمالك أمام المصري في الكونفيدرالية والدوري، لتحديد ما إذا كان سيستمر أم لا.