بسبب أولوية المرور.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة التجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين مصابين بجروح وكدمات متفرقة) وطرف ثانٍ (3 أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات حول أولوية المرور، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات نفسها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

