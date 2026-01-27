كتبت- آية محمد:

مع اقتراب شهر رمضان، تطرح عدد من الجمعيات الخيرية في مصر كراتين مواد غذائية بأسعار وأوزان مختلفة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في أعمال الخير ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية شهيرة:

بنك الطعام المصري

كرتونة أطعم وأكرم 12 كيلو، بسعر 450 جنيهًا، تحتوي على 14 صنفًا.

مكوناتها: "3 كيلو أرز - 1 كيلو سكر - 1 كيلو مكرونة - نصف كيلو فول جاف - نصف كيلو دقيق - نصف كيلو لوبيا - نصف كيلو شعرية - 1 كيلو عدس أصفر - 1 كيلو بلح - 1 زجاجة زيت "500 مل" - 400 جرام صلصة - 100 جرام شاي - 500 جرام جبنة - 800 جرام ملح".

كرتونة أطعم وأكرم 20 كيلو، بسعر 750 جنيهًا، تحتوي على 14 صنفًا.

مكوناتها: " 5 كيلو أرز - 2 كيلو سكر - 2 كيلو مكرونة - 1 كيلو فول جاف - 2 كيلو دقيق - 1 كيلو لوبيا - 1 كيلو شعرية - 1 كيلو عدس أصفر - 1 كيلو بلح - 2 زجاجة زيت "500 مل للزجاجة" - 800 جرام صلصة - 200 جرام شاي - 500 جرام جبنة - 800 جرام ملح".

كرتونة أطعم وأكرم 39 كيلو، بسعر 1550 جنيهًا، تحتوي على 16 صنفًا.

مكوناتها: "10 كيلو أرز - 4 كيلو سكر - 5 كيلو مكرونة - 1 كيلو فول جاف - 4 كيلو دقيق - 2 كيلو لوبيا - 1 كيلو لسان عصفور - 1 كيلو شعرية - 2 كيلو عدس أصفر - 2 كيلو بلح - 4 زجاجات زيت "500 مل للزجاجة" - 1600 جرام صلصة - 400 جرام شاي - 1 كيلو جبنة - 800 جرام ملح - 250 جرام زبيب".

جمعية الأورمان

كرتونة 8.250 كيلو، بسعر 350 جنيهًا.

مكوناتها: "2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، نصف كيلو لوبيا، نصف كيلو عدس، 1 كيلو سكر، نصف كيلو بلح، نصف كيلو فول، 1 علبة سمنة 650 جرام، 1 علبة صلصة 300 جرام، 1 علبة شاي 100 جرام، كيس ملح 200 جرام".

كرتونة 12 كيلو، بسعر 505 جنيهات.

مكوناتها: "3 كيلو أرز، 3 كيلو مكرونة، 2 كيلو سكر، نصف كيلو بلح، نصف كيلو فول، نصف كيلو لوبيا، نصف كيلو عدس، 2 علبة سمنة 650 جرام، 1 علبة صلصة 300 جرام، 1 علبة شاي 100 جرام، كيس ملح 200 جرام".

كرتونة 20 كيلو، بسعر 770 جنيهًا.

مكوناتها: "5 كيلو أرز، 5 كيلو مكرونة، 5 كيلو سكر، نصف كيلو فول، 1 كيلو لوبيا، 1 كيلو عدس، نصف كيلو بلح، 2 علبة سمنة 650 جرام، 1 علبة صلصة 300 جرام، 2 علبة شاي 100 جرام، كيس ملح 200 جرام".

مؤسسة مصر الخير

كرتونة الستر 6 كيلو مواد غذائية، بسعر 250 جنيهًا.

مكوناتها: "2 كيلو أرز، 1 كيلو مكرونة، 1 كيلو سكر، 100 جرام شاي، كيس ملح 500 جرام، 500 جرام عدس، 300 جرام صلصة، 700 مل زيت".

كرتونة الخير 12 كيلو مواد غذائية، بسعر 450 جنيهًا.

مكوناتها: "3 كيلو أرز، 3 كيلو مكرونة، 2 كيلو سكر، 100 جرام شاي، 700 ملل زيت، 300 جرام صلصة، 500 جرام ملح، 500 جرام لوبيا، 500 جرام عدس، 350 جرام شعرية، 350 جرام لسان عصفور، 750 جرام بلح".

كرتونة سند العيلة تكفي أسرة كاملة لمدة شهر رمضان، بسعر 3 آلاف جنيه.

مكوناتها: "65 كيلو مواد غذائية متنوعة - 4 دجاجات مجمدة".

