ختام التصفيات قبل النهائية لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف الدولية

محمود مصطفى أبو طالب

04:41 م 27/01/2026

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


شهدت أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم، ختام فعاليات التصفيات النهائية لدوري الأئمة النجباء، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في إطار حرص الوزارة على دعم التنافس العلمي الشريف والارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة.

وشارك في لجنة التحكيم، الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور حسين القاضي - مدير عام المراكز الثقافية، والدكتور خالد أبو العز - المدير الإداري للأكاديمية، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة - القارئ بالإذاعة والتلفزيون المصري.

وشهدت التصفيات مشاركة عدد من مديريات الأوقاف، حيث تنافست فرقها في أجواء علمية متميزة.

وتأتي هذه التصفيات ضمن مراحل مسابقة دوري الأئمة النجباء التي تعقدها الوزارة، لتشجيع روح المنافسة البناءة بين الأئمة، وتحفيزهم على مواصلة التعلم والتطوير، بما يسهم في إعداد جيل من العلماء والقائمين على الدعوة يمتلكون ثقافة شرعية ولغوية وثقافة عامة رصينة، وقدرة على التعامل مع قضايا المجتمع المعاصرة بموضوعية ووعي.

ختام التصفيات قبل النهائية لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف الدولية

