الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

تفوق للمارد الأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

02:03 م 27/01/2026

خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)

يلاقي الأهلي نظيره فريق وادي دجلة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

لعب الفريقين 18 مباراة فاز الأهلي في 13 مباراة بينما حقق الفوز فريق وادي دجلة في مباراة واحدة ثم تعادل الفريقين في 4 مواجهات.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

