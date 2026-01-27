الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا لليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد رجال، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيجيريا، في إطار ثاني مبارياته بالدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في رواندا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وكان المنتخب الوطني قد حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي مبكرًا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب الجزائر بنتيجة 42–28، في مستهل مشواره بالدور الرئيسي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ووصل منتخب الفراعنة إلى هذا الدور بعد أداء مميز في المرحلة التمهيدية، حقق خلاله العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليواصل عروضه القوية في البطولة الإفريقية.

ترتيب مجموعة مصر قبل اللقاء:

مصر في الصدارة برصيد 4 نقاط

أنجولا: نقطتان

نيجيريا: نقطتان

الجزائر دون رصيد

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا:

تُذاع مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نيجيريا عبر شاشة أون تايم سبورت، في الرابعة والنصف عصرًا، مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة.