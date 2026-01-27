مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا لليد

كتب : محمد خيري

11:50 ص 27/01/2026

منتخب مصر لكرة اليد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه منتخب مصر لكرة اليد رجال، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيجيريا، في إطار ثاني مبارياته بالدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في رواندا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وكان المنتخب الوطني قد حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي مبكرًا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب الجزائر بنتيجة 42–28، في مستهل مشواره بالدور الرئيسي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ووصل منتخب الفراعنة إلى هذا الدور بعد أداء مميز في المرحلة التمهيدية، حقق خلاله العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، ليواصل عروضه القوية في البطولة الإفريقية.

ترتيب مجموعة مصر قبل اللقاء:

مصر في الصدارة برصيد 4 نقاط

أنجولا: نقطتان

نيجيريا: نقطتان

الجزائر دون رصيد

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا:

تُذاع مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام نيجيريا عبر شاشة أون تايم سبورت، في الرابعة والنصف عصرًا، مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب اليد اليد كأس الأمم الأفريقية لليد منتخب مصر لليد منتخب نيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 مصريين و18 أجنبيًا.. التفاصيل الكاملة في قضية المخدرات والدعارة بالجيزة
حوادث وقضايا

3 مصريين و18 أجنبيًا.. التفاصيل الكاملة في قضية المخدرات والدعارة بالجيزة
حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
زووم

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا لليد
رياضة محلية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا لليد
هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى متنوعة

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان