"خير ناصر ماهر".. الزمالك يجهز مفاجأة سارة للاعبين بعد مواجهة المصري

كتب : محمد خيري

08:00 ص 26/01/2026
يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة سارة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بصرف دفعة جديدة من المستحقات المالية المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار مساعي الإدارة لتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق وتحفيز اللاعبين قبل المرحلة المقبلة من الموسم.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهتين المرتقبتين أمام بتروجيت والمصري البورسعيدي، سواء على المستوى المحلي أو القاري، خاصة في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى التركيز الكامل داخل الملعب.

وأكدت مصادر مطلعة أن السيولة المالية التي ستُصرف للاعبين جاءت نتيجة عوائد صفقة انتقال ناصر ماهر إلى فريق بيراميدز، خلال الأيام الماضية، وهو ما ساهم في توفير جزء من الالتزامات المالية المتأخرة تجاه لاعبي الفريق.

وأوضحت المصادر أن إدارة الزمالك استقرت على صرف الدفعة الجديدة من المستحقات عقب انتهاء مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، على أن يتم إخطار اللاعبين بكافة التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

