الإسكان: بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم وحدات سكنية بـ29 بمشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين 26/1/2026، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الخميس 12/3/2026 في أيامٍ محددة وفقاً للجدول الزمني.

وأكدت وزارة الإسكان أنه يتم العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المقررة لها وتسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى.

وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر في تقرير له، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 39 – 41 – 42 – 52 – 53 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80).

