إعلان

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة شمالي الضفة الغربية

كتب : مصراوي

08:41 ص 26/01/2026

الضفة الغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة مداهمات متزامنة في عدة مناطق شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن حالات اعتقال واقتحام عشرات المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علّار وصيدا شمال مدينة طولكرم بقوة عسكرية مدعومة بمدرعات، ونفذت مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل، وسط عمليات تفتيش وتحقيق ميداني أسفرت عن احتجاز نحو 40 فلسطينيًا في البلدتين، بينهم أسرى محررون، إضافة إلى النائب السابق في المجلس التشريعي رياض رداد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرقي طولكرم، وداهمت الحي الشرقي، حيث جرى تفتيش أكثر من ستة منازل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة ومنطقة بلاطة البلد، ونفذت عمليات تفتيش واسعة دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

وفي أعقاب ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها في نابلس تعاملت مع 5 حالات اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، جرى نقل المصابين على إثرها إلى المستشفى.

وفي بلدة حارس شمال سلفيت، اعتدت قوة عسكرية على فلسطيني عقب إيقاف مركبته، بالتزامن مع تحركات ميدانية كثيفة للجيش قرب المدخل الغربي للبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات مثيلون ويعبد وفحمة قضاء جنين، ونفذت مداهمات واسعة رافقتها إجراءات تنكيل بحق المواطنين، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الضفة الغربية اعتقالات في الضفة الغربية فلسطين جيش الاحتلال تأهب الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
أخبار مصر

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها
مصراوي ستوري

"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها

كلية طب قصر العيني تتصدر محليًا في العلوم الطبية والصحية بتصنيف التايمز
جامعات ومعاهد

كلية طب قصر العيني تتصدر محليًا في العلوم الطبية والصحية بتصنيف التايمز
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
الإسكان: بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر
أخبار العقارات

الإسكان: بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت