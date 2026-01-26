جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة شمالي الضفة الغربية



وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة مداهمات متزامنة في عدة مناطق شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن حالات اعتقال واقتحام عشرات المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علّار وصيدا شمال مدينة طولكرم بقوة عسكرية مدعومة بمدرعات، ونفذت مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل، وسط عمليات تفتيش وتحقيق ميداني أسفرت عن احتجاز نحو 40 فلسطينيًا في البلدتين، بينهم أسرى محررون، إضافة إلى النائب السابق في المجلس التشريعي رياض رداد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرقي طولكرم، وداهمت الحي الشرقي، حيث جرى تفتيش أكثر من ستة منازل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة ومنطقة بلاطة البلد، ونفذت عمليات تفتيش واسعة دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

وفي أعقاب ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها في نابلس تعاملت مع 5 حالات اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، جرى نقل المصابين على إثرها إلى المستشفى.

وفي بلدة حارس شمال سلفيت، اعتدت قوة عسكرية على فلسطيني عقب إيقاف مركبته، بالتزامن مع تحركات ميدانية كثيفة للجيش قرب المدخل الغربي للبلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات مثيلون ويعبد وفحمة قضاء جنين، ونفذت مداهمات واسعة رافقتها إجراءات تنكيل بحق المواطنين، وفقا للغد.