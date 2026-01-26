إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

09:34 ص 26/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 26-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4470 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5747 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6705 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7662 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238288 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 383100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.17% إلى نحو 5094 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم عر الذهب في مصر عر الذهب عيار 21 عر الذهب عيار 18 عر الذهب عيار 24 عر الذهب عيار 14 عر الجنيه الذهب عر سبيكة الذهب عر سبائك الذهب سعار الذهب اليوم عر الذهب الآن عر الذهب عالميا عر الذهب ينخفض عر الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
علاقات

3 أبراج تتجاوز التعاسة وتستقبل الحظ في فبراير 2026
قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
أخبار مصر

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة شمالي الضفة الغربية
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة شمالي الضفة الغربية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت