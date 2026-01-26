انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 26-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4470 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5747 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6705 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7662 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238288 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 383100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.17% إلى نحو 5094 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.