مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه

كتب : مصراوي

07:20 ص 26/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حجازي وعائلته (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    حجازي وعائلته (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    حجازي وعائلته (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    حجازي وعائلته (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    حجازي وعائلته (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    حجازي وعائلته (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    حجازي وعائلته (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي وابنه سفيان
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي وابنه سفيان
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي وابنه سفيان
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي وابنه سفيان
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي وابنه سفيان
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي وابنه سفيان
  • عرض 15 صورة
    أحمد حجازي وابنه سفيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل أحمد حجازي نجم الكرة المصرية ولاعب فريق نيوم السعودي، أمس الأحد الموافق 25 يناير الجاري، بعيد ميلاده ال35.

ويعد حجازي أحد أبرز وأهم نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل ما قدمه مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية، إذ نجح في الصعود رفقة الفراعنة لكأس العالم عام 2018، بالإضافة إلى التأهل لنهائي أمم أفريقيا رفقة المنتخب الوطني في مناسبتين، عامي "2017 و2021".

ويتمتع أحمد حجازي بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي بشكل كامل وليس داخل مصر فقط، لذا دائما ما نجد هناك اهتمام من قبل الكثير من الجماهير لمعرفة، أبرز وأهم المعلومات المرتبطة به وبحياته الشخصية.

ويحرص حجازي دائما على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلته وبالأخص زوجته، إلا أنه شارك بعض الصور لها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في بعض المناسبات.

وزوجة أحمد حجازي تدعى هدير محمود، احتفلا الثنائي بحفل زفافهما في عام 2014.

ولدى حجازي من زوجته ثلاثة أبناء، دائما ما يظهر حجازي برفقتهم في مختلف المناسبات، كما يظهر أبناء حجازي معه بشكل مستمر داخل أرضية الملعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حجازي وعائلته أحمد حجازي عائلة أحمد حجازي منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها
مصراوي ستوري

"جنينة" فاكهة.. زوجة عمرو السولية تنشر صورا مع بناتها

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله
نصائح طبية

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت