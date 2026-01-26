احتفل أحمد حجازي نجم الكرة المصرية ولاعب فريق نيوم السعودي، أمس الأحد الموافق 25 يناير الجاري، بعيد ميلاده ال35.

ويعد حجازي أحد أبرز وأهم نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل ما قدمه مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية، إذ نجح في الصعود رفقة الفراعنة لكأس العالم عام 2018، بالإضافة إلى التأهل لنهائي أمم أفريقيا رفقة المنتخب الوطني في مناسبتين، عامي "2017 و2021".

ويتمتع أحمد حجازي بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي بشكل كامل وليس داخل مصر فقط، لذا دائما ما نجد هناك اهتمام من قبل الكثير من الجماهير لمعرفة، أبرز وأهم المعلومات المرتبطة به وبحياته الشخصية.

ويحرص حجازي دائما على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلته وبالأخص زوجته، إلا أنه شارك بعض الصور لها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في بعض المناسبات.

وزوجة أحمد حجازي تدعى هدير محمود، احتفلا الثنائي بحفل زفافهما في عام 2014.

ولدى حجازي من زوجته ثلاثة أبناء، دائما ما يظهر حجازي برفقتهم في مختلف المناسبات، كما يظهر أبناء حجازي معه بشكل مستمر داخل أرضية الملعب.