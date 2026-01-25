مباريات الأمس
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 3
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

اتحاد الكرة ينعى لؤي رجب لاعب مركز شباب منشية البكاري

كتب - يوسف محمد:

09:11 م 25/01/2026 تعديل في 09:32 م

اتحاد الكرة ينعى لؤي رجب

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، لؤي سيد رجب لاعب مركز شباب منشية البكاري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

وأعلن مركز شباب منشية البكاري اليوم الأحد 25 يناير الجاري، وفاة اللاعب لؤي سيد رجب، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشيخ زايد، في دوري الدرجة الرابعة المصري.

ويذكر أن اللاعب تم نقله إلى المستشفى فور تعرضه للإصابة، في محاولة لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وجاء نعي اتحاد كرة القدم كالتالي: "ينعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

