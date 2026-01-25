مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 3
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندر للتعاقد مع لاعب الزمالك

كتب : مصراوي

06:42 م 25/01/2026
كشف مصدر داخل نادي الزمالك كواليس مفاوضات الاتحاد السكندري، مع مهاجم الفارس الأبيض ناصر منسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاتحاد السكندري تواصل مع إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "حتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل كامل بين الفريقين على انتقال منسي لزعيم الصغر، خاصة في ظل عدم التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين".

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمساعدة الفريق في الخروج من سلسلة النتائج السلبية، التي يمر بها خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن ناصر منسي شارك خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 10 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

كارتيرون يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك

مجموعة الزمالك.. كايزر تشيفز يفوز على زيسكو بهدف ويشعل المنافسة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر منسي نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الاتحاد السكندري

