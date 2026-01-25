"يتواجد في الأهلي".. أحمد فتوح يكشف عن صديقه المقرب

كشف مصدر داخل نادي الزمالك كواليس مفاوضات الاتحاد السكندري، مع مهاجم الفارس الأبيض ناصر منسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاتحاد السكندري تواصل مع إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف: "حتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل كامل بين الفريقين على انتقال منسي لزعيم الصغر، خاصة في ظل عدم التوصل لاتفاق مادي بين الطرفين".

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمساعدة الفريق في الخروج من سلسلة النتائج السلبية، التي يمر بها خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن ناصر منسي شارك خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 10 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

