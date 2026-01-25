عفروتو يكشف لمصراوي كواليس انتقال الروسي ميخائيل لنادي سوهاج

"بعد حسمها رسميًا".. 9 معلومات عن الروسي ميخائيل صفقة نادي سوهاج

كشف مصطفي عفروتو، عضو شركة لشبونة البرتغالية الراعي الرسمي لنادي سوهاج عن كواليس التعاقد مع اللاعب الروسي ميخائيل للفريق، في واحدة من أغرب صفقات القسم الثاني في الصعيد.

وقال عفروتو في تصريحات خاصة لمصراوي:" هناك أحد الأصدقاء قام بعرض اللاعب لي، وأرسل لي سيرته الذاتية له وبعض الفيديوهات، ووجدته لاعب جيد جدًا".

وتابع: "تواصلت معه وأبدي موافقته، فقمنا بحجز تذاكر الطيران والفندق وبالفعل قام اللاعب بالنزول للقاهرة لإجراء الكشف الطبي ووجدنا أنه جاهز بنسبة 100%".

وواصل: "بالتأكيد خطوة إيجابية وبدأنا ننظر للخارج بشكل فعال في الفترة القادمة لتدعيم نادي سوهاج في ظل خطتنا لبناء فريق قوي للموسم الجديد".

واختتم عفروتو: "البطاقة الدولية للاعب وصلت بالفعل وأصبح جاهزًا للمشاركة مع سوهاج بشكل طبيعي".

