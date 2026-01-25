بقيادة العشري.. الإسماعيلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق حلمي، عن الجهاز الفني الجديد للدراويش خلفًا للمدرب الجزائري ميلود حمدي الذي فسخ تعاقده بالساعات الماضية.

ونشر نادي الإسماعيلي اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" أسماء الجهاز الفني بالكامل وعلى رأسهم المدير الفني الجديد طارق العشري.

ونعرض خلال السطور التالية الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي كالتالي:

ـ أحمد مهدي مدير الكرة.

ـ طارق العشري مديراً فنياً.

- محمود عطا مدرب عاماً .

ـ عبدالله الشحات مدرب عاماً .

ـ أحمد عبد اللطيف مدرباً مساعد .

ـ سيد السويركي مدرب حراس المرمي.

ـ عمر عبد الحليم محلل أداء .

ـ محمود الهربيطي مخطط أحمال.