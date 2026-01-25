مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

بقيادة العشري.. الإسماعيلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني

كتب : محمد الميموني

04:32 م 25/01/2026

طارق العشري 1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق حلمي، عن الجهاز الفني الجديد للدراويش خلفًا للمدرب الجزائري ميلود حمدي الذي فسخ تعاقده بالساعات الماضية.

ونشر نادي الإسماعيلي اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" أسماء الجهاز الفني بالكامل وعلى رأسهم المدير الفني الجديد طارق العشري.

ونعرض خلال السطور التالية الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي كالتالي:

ـ أحمد مهدي مدير الكرة.

ـ طارق العشري مديراً فنياً.

- محمود عطا مدرب عاماً .

ـ عبدالله الشحات مدرب عاماً .

ـ أحمد عبد اللطيف مدرباً مساعد .

ـ سيد السويركي مدرب حراس المرمي.

ـ عمر عبد الحليم محلل أداء .

ـ محمود الهربيطي مخطط أحمال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسماعيلي طارق العشري الجهاز الفني للإسماعيلي أخبار الإسماعيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
أخبار البنوك

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
إعلام عبري: إسرائيل تنازلت عن شرطها ومعبر رفح سيفتح خلال أيام
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: إسرائيل تنازلت عن شرطها ومعبر رفح سيفتح خلال أيام
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج
علاقات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج

تبدأ من 650 جنيه.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيه.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي