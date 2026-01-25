مباريات الأمس
محامي رمضان صبحي يكشف تحركا جديدا بشأن إيقافه 4 سنوات

كتب : محمد خيري

04:19 م 25/01/2026 تعديل في 04:34 م
أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أنه تم التقدم بطعن رسمي على قرار إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات، الصادر على خلفية قضية المنشطات.

وأوضح زهران، خلال تصريحاته لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي، المذاع عبر راديو «ميجا إف إم»، أن فريق الدفاع قام بتقديم استئناف على حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الخاص بإيقاف اللاعب، مشيرًا إلى أن الاستئناف قد تم قبوله بالفعل.

وأضاف محامي اللاعب أن المحكمة الفيدرالية السويسرية تُعد محكمة إجراءات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نسبة قبول الطعون على أحكام المحكمة الرياضية الدولية تكون محدودة، ما يعكس صعوبة المسار القانوني للقضية.

وأشار زهران إلى الاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين في مثل هذه القضايا، معربًا عن ثقته في قدرة رمضان صبحي على تجاوز هذه الأزمة القانونية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فريق الدفاع يعمل على جميع المسارات القانونية المتاحة، في إطار السعي لإثبات موقف اللاعب والدفاع عن حقوقه كاملة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي محامي بيراميدز إيقاف رمضان صبحي

