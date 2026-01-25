إعلان

ضمن خطة وقائية.. البحيرة تحصن وتعقم 450 كلبًا ضالًا

كتب : أحمد نصرة

05:43 م 25/01/2026

البحيرة تحصن وتعقم 450 كلبًا ضالًا

نفذت محافظة البحيرة حملة شاملة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المبادرة القومية "مصر خالية من السعار".

واستهدفت الحملة، التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، الحد من المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن تزايد أعداد الكلاب الضالة، من خلال إجراءات وقائية علمية وإنسانية تعتمد على التحصين والتعقيم والسيطرة المنظمة على الظاهرة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحصين وتعقيم 450 كلبًا ضالًا ضد داء السعار بعدد من مدن ومراكز المحافظة، ضمن خطة تستهدف الحد من التكاثر العشوائي ومنع انتشار الأمراض المشتركة، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية وحماية الصحة العامة، إلى جانب البدء في ترقيم الكلاب التي خضعت للتعقيم.

وجرى تنفيذ الحملة من خلال فرق ميدانية متخصصة، ومدعومة بالإمكانات والجرعات اللازمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالبحيرة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي تجمعات قد تشكل خطورة على المواطنين.

وأكدت المحافظة استمرار فعاليات الحملة بمختلف مدن ومراكز البحيرة، مع تكثيف الجهود الميدانية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكلاب الضالة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتعزيزًا للسيطرة الفعالة والمستدامة على الظاهرة.

البحيرة تحصن وتعقم 450 كلبًا ضالًا

