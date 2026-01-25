قال مصرفيان تحدثا إلى "مصراوي" إن استمرار ارتفاع الجنيه مقابل الدولار يرجع إلى انتعاش موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة منذ بداية العام، ما عزز من قوة العملة المحلية.

واصل سعر الجنيه ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بنحو 9 قروش مقابل الدولار في البنوك، بعد أن صعد بنحو 24 قرشًا بنهاية تعاملات الخميس، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 20 شهر مسجلا 47 جنيها للشراء في بعض البنوك.

ويخضع سعر الصرف في مصر لآلية العرض والطلب، إذ يؤدي توافر النقد الأجنبي إلى تقليل الضغوط على الجنيه وزيادة قوته أمام الدولار.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تحسن سعر الجنيه يحظى بدعم قوي من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع فائض احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد أن التذبذبات العرضية في سعر الصرف، سواء بصعود الجنيه أو تراجعه، تعكس مصداقية مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، إذ قفزت بنسبة 42.5% لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها عند نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، واصل الاحتياطي موجة صعوده ليتجاوز 51 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه، بدعم تحسن موارد النقد الأجنبي.

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن السوق يشهد وفرة في المعروض من الدولار منذ بداية العام، مدعومة بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المقومة بالجنيه (الأموال الساخنة)، إلى جانب انتعاش إيرادات السياحة.

وأوضح أن قطاع السياحة شهد انتعاشًا كبيرًا خلال العام الأخير، مع زيادة أعداد السائحين الأجانب، ما أسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي.

ووفقًا لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزي، جذبت مصر نحو 10.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال أول سبعة أشهر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

