"يتواجد في الأهلي".. أحمد فتوح يكشف عن صديقه المقرب

كتب : محمد عبد الهادي

04:27 م 25/01/2026 تعديل في 04:27 م
    أحمد فتوح وامام عاشور
    أحمد فتوح وامام عاشور
    أحمد فتوح وامام عاشور
    أحمد فتوح وامام عاشور
    أحمد فتوح وامام عاشور

تحدث أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن العديد من الملفات والكواليس الخاصة بفترته الأخيرة، وذلك خلال ظهوره الإعلامي مع سيف زاهر.

وقال فتوح عبر قناة "أون سبورت": " أنا من أكثر اللاعبين الذين طالتهم الإشاعات في الفترة الأخيرة، خاصة فيما تعلق برحيلي عن الزمالك ومفاوضاتي مع الأهلي، ولكن في النهاية جددت ولم أفكر بالانتقال لنادي اخر".

وواصل: "لا توجد أي خلافات بيني وبين شيكابالا، وهو أكتر واحد بيقولي أن عندي مهارات عالية وأكتر واحد بعمله حساب في الملعب".

وعن اللاعبين المقربين له قال: " إمام عاشور لاعب الأهلي من أكثر اللاعبين المقربين لي علي المستوي الشخصي والملاعب، يأتي من بعده محمد عبدالمنعم ومصطفى محمد ورمضان صبحي".

أحمد فتوح وامام عاشور أحمد فتوح إمام عاشور الزمالك الأهلي

