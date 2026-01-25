إعلان

ارتفاع الاستثمار في صناديق الذهب 296% إلى 5.14 مليار جنيه بنهاية 2025

كتب : منال المصري

04:42 م 25/01/2026

الدكتور محمد فريد

كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم ارتفاع قيمة الاستثمار في 4 صناديق للذهب بنحو 296% خلال 2025 إلى نحو 5.145 مليار جنيه.

وأوضح في بيان للهيئة اليوم، أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر منذ إطلاقها حتى نهاية 2025.

وصناديق الذهب تعد من إحدى الأدوات الاستثمارية أمام العملاء لاستثمار جزءًا من مدخراتهم في وثائق صناديق الذهب الذي وصل عددهم إلى 4 صناديق ببورصة مصر.

ويضم السوق صندوق إيزي جولد الذي تديره إزيموت لإدارة الأصول، وسبائك التابع لبلتون، ودهب الذي تديره شركة الأهلي للاستثمارات المالية، وصندوق مباشر الذي تديره مباشر هولدنج.

الدكتور محمد فريد الاستثمار صناديق الذهب

