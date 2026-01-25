ويتكوف: المحادثات مع نتنياهو كانت بناءة وإيجابية بشأن غزة

كتب-عبدالله محمود:

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إنه بحث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس خطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأكد ويتكوف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن المحادثات مع نتنياهو بشأن مجلس السلام كانت بناءة وإيجابية وتم الاتفاق على الخطوات التالية من المرحلة الثانية.

وأشار ويتكوف إلى أن وفد أمريكي اجتمع مع نتنياهو أمس لمناقشة المرحلة الثانية، مشددًا على أهمية الخطوات المقبلة لاستمرار التعاون في المسائل الحيوية.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن إسرائيل تربطها علاقة متينة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة.