مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 1
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

10 6
16:30

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: إمام عاشور مفيد للأهلي أكثر من زيزو والجماهير تنتظره

كتب : محمد خيري

03:51 م 25/01/2026

إمام عاشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن وجود محلل أداء ومخطط أحمال يُعد من الركائز الأساسية لأي جهاز فني ناجح، مشيرًا إلى أن دورهما لا يقل أهمية عن المدرب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على القرارات الفنية ومستوى الفريق داخل الملعب.

وأوضح عبد الحليم، خلال ظهوره في برنامج «ستاد المحور»، أن ممارسة كرة القدم كانت المحطة الأهم في حياته، لما لها من دور كبير في تشكيل مسيرته المهنية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة حصول أي مدرب طموح على الرخص التدريبية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للتطور والعمل الاحترافي.

وعن تقييمه للأهلي، وصف عبد الحليم الفريق الأحمر بأنه يمتلك فريقًا قويًا للغاية وسكواد مميز، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر في الفترة الحالية يقع على إمام عاشور، الذي يعتبره اللاعب الأهم داخل التشكيلة، موضحًا أن جماهير الأهلي دائمًا تنتظر استلامه الكرة لما يمثله من خطورة وتأثير فني، مشيرًا إلى أنه أكثر فائدة للفريق مقارنة بزيزو.

كما أشار إلى أن فريق بيراميدز يمتلك سكواد قوي وقريبًا في جودته من الأهلي، إلا أن التفوق الجماهيري والشعبية يظل لصالح القلعة الحمراء، وهو ما يمنحها أفضلية إضافية.

وأشاد نجم الزمالك السابق بمستوى بعض لاعبي الفرق المنافسة، وعلى رأسهم محمود مرعي، مدافع بيراميدز، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وبشأن صفقات الأهلي الأخيرة، رأى عبد الحليم أن عمرو الجزار يُعد مدافعًا جيدًا وقادرًا على تحقيق النجاح مع الفريق، بينما اعتبر أن التعاقد مع أحمد عيد جاء ليكون بديلًا لمحمد هاني، في ظل تراجع مستوى عمر كمال وفقدانه للثقة مؤخرًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي زيزو أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
اقتصاد

الجنيه الذهب يلامس 54 ألف جنيه مدفوعًا بقفزة تاريخية في الأسعار
خطة الزوجة وعشيقها.. كيف قُتل مهندس بترول بعد عودته من غربته؟
حوادث وقضايا

خطة الزوجة وعشيقها.. كيف قُتل مهندس بترول بعد عودته من غربته؟
إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
ارتفاع الاستثمار في صناديق الذهب 296% إلى 5.14 مليار جنيه بنهاية 2025
اقتصاد

ارتفاع الاستثمار في صناديق الذهب 296% إلى 5.14 مليار جنيه بنهاية 2025
بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريغيز تتألق بفستان جريء
الموضة

بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريغيز تتألق بفستان جريء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي