أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن وجود محلل أداء ومخطط أحمال يُعد من الركائز الأساسية لأي جهاز فني ناجح، مشيرًا إلى أن دورهما لا يقل أهمية عن المدرب، نظرًا لتأثيرهما المباشر على القرارات الفنية ومستوى الفريق داخل الملعب.

وأوضح عبد الحليم، خلال ظهوره في برنامج «ستاد المحور»، أن ممارسة كرة القدم كانت المحطة الأهم في حياته، لما لها من دور كبير في تشكيل مسيرته المهنية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة حصول أي مدرب طموح على الرخص التدريبية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للتطور والعمل الاحترافي.

وعن تقييمه للأهلي، وصف عبد الحليم الفريق الأحمر بأنه يمتلك فريقًا قويًا للغاية وسكواد مميز، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر في الفترة الحالية يقع على إمام عاشور، الذي يعتبره اللاعب الأهم داخل التشكيلة، موضحًا أن جماهير الأهلي دائمًا تنتظر استلامه الكرة لما يمثله من خطورة وتأثير فني، مشيرًا إلى أنه أكثر فائدة للفريق مقارنة بزيزو.

كما أشار إلى أن فريق بيراميدز يمتلك سكواد قوي وقريبًا في جودته من الأهلي، إلا أن التفوق الجماهيري والشعبية يظل لصالح القلعة الحمراء، وهو ما يمنحها أفضلية إضافية.

وأشاد نجم الزمالك السابق بمستوى بعض لاعبي الفرق المنافسة، وعلى رأسهم محمود مرعي، مدافع بيراميدز، مؤكدًا أنه يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وبشأن صفقات الأهلي الأخيرة، رأى عبد الحليم أن عمرو الجزار يُعد مدافعًا جيدًا وقادرًا على تحقيق النجاح مع الفريق، بينما اعتبر أن التعاقد مع أحمد عيد جاء ليكون بديلًا لمحمد هاني، في ظل تراجع مستوى عمر كمال وفقدانه للثقة مؤخرًا.