مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

كواليس موقف الزمالك من رحيل سيف جعفر

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 25/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر ينشر صورته مع حسام عبد المجيد من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر
  • عرض 9 صورة
    فاروق جعفر وابنه سيف
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن اقتراب سيف جعفر من مغادرة صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الزمالك لا تمانع في رحيل اللاعب، شريطة تحقيق استفادة مالية من الصفقة، مع منحه حرية اختيار وجهته المقبلة.

وأشار الغندور إلى أن عودة سيف جعفر إلى الزمالك جاءت دون مقابل مادي، بعدما أنهى اللاعب جميع التفاصيل المالية مع نادي بيراميدز وقام برد المستحقات التي حصل عليها، وهو ما دفع بعض المقربين منه لطرح فكرة رحيله مجانًا خلال الفترة الحالية.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ملف رحيل سيف جعفر، لافتاً إلى أن اللاعب أبلغ زملاءه برغبته في خوض تجربة احترافية خارج مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف فاروق جعفر الزمالك أخبار الزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
اقتصاد

28 جنيها لكيلو الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
"حالات تسمم".. لاعب منتخب السنغال يفجر مفاجأة بشأن نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"حالات تسمم".. لاعب منتخب السنغال يفجر مفاجأة بشأن نهائي أمم أفريقيا
أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام