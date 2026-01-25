كواليس موقف الزمالك من رحيل سيف جعفر

بينهم الزمالك ضد المصري.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن اقتراب سيف جعفر من مغادرة صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الزمالك لا تمانع في رحيل اللاعب، شريطة تحقيق استفادة مالية من الصفقة، مع منحه حرية اختيار وجهته المقبلة.

وأشار الغندور إلى أن عودة سيف جعفر إلى الزمالك جاءت دون مقابل مادي، بعدما أنهى اللاعب جميع التفاصيل المالية مع نادي بيراميدز وقام برد المستحقات التي حصل عليها، وهو ما دفع بعض المقربين منه لطرح فكرة رحيله مجانًا خلال الفترة الحالية.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ملف رحيل سيف جعفر، لافتاً إلى أن اللاعب أبلغ زملاءه برغبته في خوض تجربة احترافية خارج مصر