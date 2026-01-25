إعلان

خدمة اجتماعية "العاصمة" تطلق برنامجًا تدريبيًا عن لغة الجسد وتحليل الشخصيات

كتب : عمر صبري

11:34 ص 25/01/2026

الدكتور السيد قنديل

كتب- عمر صبري:

تنظم كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في لغة الجسد وتحليل الشخصيات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتور زغلول عباس حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبريادة الدكتورة صفاء خضير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة إيمان صلاح، مدير مركز العلاج الاجتماعي.

ويحاضر في البرنامج الدكتورة ولاء مدحت نميس، استشاري الصحة النفسية وأخصائي علم النفس الإكلينيكي.

وتكون مدة البرنامج ثلاثة أيام تدريبية مكثفة، ويتضمن محاور عدة، من بينها أساسيات لغة الجسد وطرق تفسير الإشارات غير اللفظية، وتحليل ثلاثة أنماط من الشخصيات من خلال الإشارات اللاواعية، وكيفية قراءة الطرف الآخر خلال أول 7 ثوانٍ من اللقاء.

كما يشمل البرنامج أدوات المحلل السلوكي، مثل: "العين، الكتف، القدم، طريقة الجلوس، نبرة الصوت"، إلى جانب تطبيقات عملية على فيديوهات واقعية، تشمل: "مقابلات العمل، مواقف التفاوض، جلسات العلاج، المواقف الحياتية اليومية"، وأدوات التمييز بين التوتر الطبيعي والكذب المتعمد.

جامعة العاصمة السيد قنديل زغلول عباس حسنين ولاء مدحت نميس

