انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
الريال السعودي
كتب- أحمد الخطيب:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.5 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك الإسكندرية: بنك الإسكندرية: 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.53 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.