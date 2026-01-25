إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:01 ص 25/01/2026

الريال السعودي

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-1-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.5 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.51 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.49 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: بنك الإسكندرية: 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.53 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

