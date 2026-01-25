إعلان

موعد صرف آخر دفعة من "حافز تحقيق الأهداف" للعاملين بالكهرباء

كتب : محمد صلاح

11:26 ص 25/01/2026

الشركة القابضة لكهرباء مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصدر مطَّلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات الكهرباء سوف تبدأ في صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من حافز تحقيق الأهداف الأسبوع الجاري، منوهًا بأن الدفعة الرابعة والأخيرة من الحافز -التي تغطي الأشهر المتبقية من خطة الحوافز لعام 2025- مقرّر صرفها نهاية يناير 2026، أي هذا الأسبوع، بعد أن تم صرف الدفعتَين الثانية والثالثة وَفق الجدول المعلن سابقًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن صرف الحافز يتم على دفعات؛ لتخفيف الأعباء المالية على شركات القطاع، نظرًا للمبالغ الكبيرة المترتبة على صرفه دفعةً واحدةً؛ خصوصًا في ظل التحديات التشغيلية التي تواجهها منظومة الكهرباء.

ويعتبر الحافز جزءًا من برنامج تعتمده الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لتحفيز العاملين على تحقيق مؤشرات الأداء التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القابضة لكهرباء مصر العاملين بالكهرباء حافز تحقيق الأهداف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سلمى" تطلب خلع زوجها: "غيران من وقفتي مع ابن خالتي"
حوادث وقضايا

"سلمى" تطلب خلع زوجها: "غيران من وقفتي مع ابن خالتي"
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-1: نصيحة لـ الثور.. ومشروع جديد لهذا البرج
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-1: نصيحة لـ الثور.. ومشروع جديد لهذا البرج

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها
زووم

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها
تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
بالصور| الإمارات تشارك إثيوبيا احتفالاتها بالذكرى الـ90 لتأسيس قواتها الجوية
شئون عربية و دولية

بالصور| الإمارات تشارك إثيوبيا احتفالاتها بالذكرى الـ90 لتأسيس قواتها الجوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي