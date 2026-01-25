موعد صرف آخر دفعة من "حافز تحقيق الأهداف" للعاملين بالكهرباء

كشفت مصدر مطَّلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات الكهرباء سوف تبدأ في صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من حافز تحقيق الأهداف الأسبوع الجاري، منوهًا بأن الدفعة الرابعة والأخيرة من الحافز -التي تغطي الأشهر المتبقية من خطة الحوافز لعام 2025- مقرّر صرفها نهاية يناير 2026، أي هذا الأسبوع، بعد أن تم صرف الدفعتَين الثانية والثالثة وَفق الجدول المعلن سابقًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن صرف الحافز يتم على دفعات؛ لتخفيف الأعباء المالية على شركات القطاع، نظرًا للمبالغ الكبيرة المترتبة على صرفه دفعةً واحدةً؛ خصوصًا في ظل التحديات التشغيلية التي تواجهها منظومة الكهرباء.

ويعتبر الحافز جزءًا من برنامج تعتمده الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لتحفيز العاملين على تحقيق مؤشرات الأداء التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.