8 خطوات للتقديم بالدراسات العليا لجامعة عين شمس إلكترونيا

كتب- عمر صبري:

حددت جامعة عين شمس إجراءات القيد للدراسات العليا للعام الجامعي للطلاب المصريين، حيث يجب التقديم للقيد بالدراسات العليا إلكترونيا من خلال منصة الجامعة الإلكترونية UMS ولا يعتد بأي طريقة أخرى للتقدم، علما بأن رابط التقديم إلكترونيا مع فيديو يوضح خطوات التقديم اضغط هنا، وفيما يلي الخطوات:

١_ على جميع الطلاب كتابة كافة البيانات الموجودة على الموقع بعناية لأنه أي خطأ أو إهمال فى كتابة البيانات سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب.

٢_ يتم سداد مبلغ 1000جنيه مصري رسوم فتح ملف الكترونيا فقط ولا يعتبر القبول نهائي إلا بعد موافقة مجلس القسم و مجلس الكلية ولا يمكن استرداده.

٣_ يعفى من رسوم فتح الملف أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والأطباء المقيمون والعاملون بكلية الطب وبمستشفيات جامعة عين شمس.

٤_ يرجى الاطلاع جيدا على متطلبات البرنامج (الدرجة) المراد التقديم عليه.

٥- على جميع الطلاب بعد التسجيل على الموقع طباعة النموذج رقم (ج) واستيفاء كافة البيانات به وإحضار جميع المستندات فى ملف وتقديمه بالدراسات العليا بالنسبة للأطباء غير المرشحين من قبل وزارة الصحة فى درجتى الماجستير والدبلوم.

٦_ أما بالنسبة للأطباء المرشحين من قبل وزارة الصحة لا يتم التسجيل على الموقع في الوقت الحالي ولكن فقط يقوموا بالتأكد من وجود اسمهم ضمن كشوف بعثة وزارة الصحة وذلك بالنسبة لدرجتى الماجستير والدبلوم

أما بخصوص الدكتوراه يتم التسجيل على الموقع وإحضار كافة الأوراق المطلوبة والمرافقات وتقديم كافة الأوراق بالدراسات العليا.

٧_ لا يعتد بأي تسجيل على الموقع دون تقديم الأوراق بإدارة الدراسات العليا.

٨_ لا يمكن استرجاع رسوم فتح ملف نهائيا.

اقرأ أيضاً:

شديد البرودة ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

اليوم.. زاهي حواس يكشف أسرار "المتحف الكبير" في ندوة استثنائية بمعرض الكتاب

أنا اللي غلطان لما بمشي وراكم.. أديب يعلق على شكاوى سرعة نفاد باقات الإنترنت