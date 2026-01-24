مباريات الأمس
أول تعليق من إمام عاشور على هدف تريزيجيه الثاني

كتب - محمد عبد السلام:

03:25 ص 24/01/2026
نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع محمود تريزيجيه.

وشارك إمام عاشور متابعيه عبر خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" صورة مع محمود تريزيجيه من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز أمس.

وعلق إمام على الصورة قائلا: "الهداف"

ويذكر أن محمود تريزيجيه سجل هدفين في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، وجاء هدف تريزيجيه الثاني من صناعة إمام عاشور.

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور محمود تريزيجيه الأهلي دوري أبطال أفريقيا هدف تريزيجيه

