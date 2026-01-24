أول تعليق من إمام عاشور على هدف تريزيجيه الثاني

"مطالب باعتذار".. تصريحات قوية من أحمد حسن بخصوص تصريحات ميدو

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع محمود تريزيجيه.

وشارك إمام عاشور متابعيه عبر خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" صورة مع محمود تريزيجيه من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز أمس.

وعلق إمام على الصورة قائلا: "الهداف"

ويذكر أن محمود تريزيجيه سجل هدفين في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، وجاء هدف تريزيجيه الثاني من صناعة إمام عاشور.

ونجح الأهلي في الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.