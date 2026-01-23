"مابهربش".. أول تعليق لمحمد السيد بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الجمعة لقطات من وصول الشاحنات المحملة بمشتريات بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وظهر الجهاز الفني للمنتخب المصري خلال تنظيمه نقل وسفر المشتريات التي قام بها اللاعبون من المحلات المغربية خلال البطولة الأفريقية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أنهى منتخب مصر مشواره في البطولة، بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ما حال دون حصول الفراعنة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان منتخب مصر فقد أيضاً فرصة المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد خسارته في نصف النهائي أمام منتخب السنغال، بهدف دون رد.

والجدير بالذكر أن منتخب السنغال الأول لكرة القدم توج بلقب كأس الأمم الأفريقية الثاني في تاريخه، بعد فوزه الدراماتيكى على المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية من عمر البطولة.