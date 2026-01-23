مباريات الأمس
لن يسبح أحد في حارته.. اتحاد الغوص يكرم يوسف عبد الملك في بطولة الجمهورية

كتب : هند عواد

02:44 م 23/01/2026
كرم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، السباح الناشيء يوسف محمد عبد الملك، الذي توفي في خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، بعدما أصيب بالإغماء وفشلت محاولات إسعافه.

وقرر الاتحاد المصري للغوض والإنقاذ، خلو الحارة 7 من السباحين، والتي توفي فيها يوسف خلال مسابقة بطولة الجمهورية، ووضع لافته كتب عليها: "بطولة منطقة القاهرة الشتوية للسباحة بالزعانف، كأس الشهيد يوسف محمد عبد الملك".

وانطلقت بطولة القاهرة الشتوية للسباحة بالزعانف 2026، اليوم الجمعة 23 يناير، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، وتقام في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

