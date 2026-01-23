كرم الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، السباح الناشيء يوسف محمد عبد الملك، الذي توفي في خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، بعدما أصيب بالإغماء وفشلت محاولات إسعافه.

وقرر الاتحاد المصري للغوض والإنقاذ، خلو الحارة 7 من السباحين، والتي توفي فيها يوسف خلال مسابقة بطولة الجمهورية، ووضع لافته كتب عليها: "بطولة منطقة القاهرة الشتوية للسباحة بالزعانف، كأس الشهيد يوسف محمد عبد الملك".

وانطلقت بطولة القاهرة الشتوية للسباحة بالزعانف 2026، اليوم الجمعة 23 يناير، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، وتقام في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

انفراجة مالية.. تحركات مكثفة في الزمالك لتهدئة الأجانب والمحليين



هل طلب الاعتزال بقميص بيراميدز؟.. مصدر يكشف رغبة عبدالله السعيد



إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم



