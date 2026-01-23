ليس الأهلي.. ما هو النادي الأكثر إنفاقًا في الانتقالات الحالية؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على شبيبة القبائل، برباعية مقابل هدف، وفي الجولة الثانية تعادل مع الجيش الملكي المغربي 1-1.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

تقام مباراة الأهلي وأفريكانز التنزاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، يليه في المركز الثاني يانج أفريكانز، بنفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية (المشفرة) الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورت 1، كما تنقل تايم سبورت الأرضية المجانية اللقاء.

ترتيب مجموعة الأهلي

جاء جدول ترتيب مجموعة الأهلي، كالآتي:

1- الأهلي: 4 نقاط

2- يانج أفريكانز: 4 نقاط

3- الجيش الملكي المغربي: نقطة وحيدة

4- شبيبة القبائل الجزائري: نقطة وحيدة

