نجم الأهلي السابق يحذر من صعوبة مواجهة يانج أفريكانز ويكشف رأيه عن الصفقات الجديدة

كتب : نهي خورشيد

01:07 ص 23/01/2026

مران الأهلي الجماعي (3)

شدد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح حنفي في تصريحات تلفزيونية أن فريق يانج أفريكانز يعد من الأندية القوية على الساحة الأفريقية ويمتلك القدرة على تقديم مستويات مميزة أمام الفرق الكبرى، وهو ما يفرض على لاعبي الأهلي ضرورة التحلي بأقصى درجات التركيز والانضباط داخل أرض الملعب، مؤكداً في الوقت ذاته حاجة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بدعم جماهيره.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى اختيارات الجهاز الفني، وإمكانية اعتماده على العناصر الأكثر جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية، نظراً لأهمية اللقاء مشيراً إلى أن محمد الشناوي هو الأقرب لحراسة مرمى الفريق في هذه المواجهة مع مشاركة مروان عثمان لدقائق محدودة خلال المباراة.

وأعرب هشام حنفي عن رضاه تجاه صفقات الأهلي الشتوية، مؤكداً أن التعاقد مع أحمد عيد يعد إضافة جيدة، كما وصف عمرو الجزار بالمدافع المميز القادر على تعزيز الخط الخلف مشبهاً مهاراته بوائل جمعة، بالإضافة إلى إشادته بقدرات يوسف بلعمري الذي توقع أن يشكل إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

