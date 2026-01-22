أشاد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالجهاز الفني واللاعبين بعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الأداء والروح داخل المعسكر كانا مميزين للغاية.

وقال أبوريدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: "أحب أشكر الجهاز الفني على العمل الرائع اللي قدموه في البطولة، والروح الجميلة اللي كانت موجودة في المعسكر، وكانت حاجة متميزة جدًا".

وأضاف: "كابتن حسام حسن وإبراهيم عندهم وطنية وإخلاص ونضج كبير جدًا، وكل اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، وشارك في البطولة 26 لاعب من أصل 28، يعني كله حصل على فرصته".

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "بشكر حسام حسن على الأداء الرائع ووصولنا إلى نصف النهائي، ويمكن بعض اللاعبين شعروا ببعض الإرهاق بسبب التنقل، وكان من الممكن جدًا أن نجد أنفسنا في نهائي البطولة".

وأشار أبوريدة إلى الاستعدادات القادمة للمنتخب، قائلًا: "شغالين على الفترة المقبلة وكأس العالم، وربما يكون عندنا مباريات ودية في مارس ضد السعودية وإسبانيا المصنفة رقم واحد".