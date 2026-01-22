مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

هاني أبوريدة: أشكر حسام وإبراهيم حسن على وطنيتهم.. وسنواجه المصنف الأول عالميا

كتب : محمد خيري

01:18 م 22/01/2026

هاني أبو ريدة وحسام حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالجهاز الفني واللاعبين بعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الأداء والروح داخل المعسكر كانا مميزين للغاية.

وقال أبوريدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: "أحب أشكر الجهاز الفني على العمل الرائع اللي قدموه في البطولة، والروح الجميلة اللي كانت موجودة في المعسكر، وكانت حاجة متميزة جدًا".

وأضاف: "كابتن حسام حسن وإبراهيم عندهم وطنية وإخلاص ونضج كبير جدًا، وكل اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، وشارك في البطولة 26 لاعب من أصل 28، يعني كله حصل على فرصته".

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "بشكر حسام حسن على الأداء الرائع ووصولنا إلى نصف النهائي، ويمكن بعض اللاعبين شعروا ببعض الإرهاق بسبب التنقل، وكان من الممكن جدًا أن نجد أنفسنا في نهائي البطولة".

وأشار أبوريدة إلى الاستعدادات القادمة للمنتخب، قائلًا: "شغالين على الفترة المقبلة وكأس العالم، وربما يكون عندنا مباريات ودية في مارس ضد السعودية وإسبانيا المصنفة رقم واحد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هاني أبوريدة حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة تصرح بدفن جثامين الأطفال الـ3 ضحايا حريق المنصورة
أخبار المحافظات

النيابة تصرح بدفن جثامين الأطفال الـ3 ضحايا حريق المنصورة
"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
زووم

"مقولتش إني اتحجبت".. رحمة أحمد تكشف أسباب اعتزالها
أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه
أخبار

أمين الفتوى: تعدد الزوجات تشريع ربَّاني له حكمته ومقاصده وشروطه

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أخبار مصر

بـ5 جنيهات فقط.. كتب الأزبكية تخطف الأنظار في اليوم الأول لمعرض الكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر