على خطي الزمالك.. كيف قدم الأهلي صفقة مروان عثمان؟

كتب : نهي خورشيد

06:57 م 21/01/2026
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان 4
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان 2
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان 3
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان 5
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان
  • عرض 7 صورة
    مروان عثمان 6

كشف النادي الأهلي مساء الأربعاء، عن أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تعاقد مع مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا، لتدعيم الخط الهجومي للأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وقدمت إدارة القلعة الحمراء اللاعب الجديد بنشر مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ بمشهد مكالمة هاتفية عبر رقم "2026"في إشارة لضمه بداية من العام الجديد.

وخلال الفيديو ظهر شعار النادي الأهلي على هاتف مروان عثمان الذي رد على الاتصال فوراً، قبل أن يحتفل على طريقة "الهاتف".

وتشابهت فكرة تقديم مروان عثمان، مع الإعلان التقديمي السابق للنجم الفلسطيني عدي الدباغ، إذ ظهر أيضاً في فيديو وهو يجلس على أريكة وأمامه هاتفه المحمول على طاولة مع تلقيه مكالمة تجاهلها برقم ينتهي "1907" وهو عام تأسيس النادي الأهلي.

وفي الوقت ذاته رد الدباغ على مكالمة أخرى من رقم ينتهي "1911" وهو عام تأسيس الزمالك وهو يدل على رفضه اللاعب للأهلي وتفضيله الزمالك.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق التعاقد مع مروان عثمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والمالية، ليصبح اللاعب أول صفقات الأحمر في الميركاتو الشتوي.

مروان عثمان الأهلي فيديو تقديم مروان عثمان مروان عثمان الأهلي صفقة الأهلي الجديدة

