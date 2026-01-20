الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة بعد الفوز على الزمالك

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أخر التطورات الخاصة بمفاوضات برشلونة الإسباني مع النادي الأهلي، للتعاقد مع مهاجم الفريق الشاب حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X": "تجددت المفاوضات بين برشلونة الأهلي، للتعاقد مع الموهبة الشابة البالغ من العمر 18 عاما".

وأضاف: "المفاوضات تجددت مرة أخرى في الساعات الماضية بين الناديين، بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب منذ أسابيع".

وخطف عبد الكريم الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته مع المنتخب المصري، في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في قطر.

