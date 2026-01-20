مباريات الأمس
فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم

كتب - يوسف محمد:

01:51 ص 20/01/2026
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أخر التطورات الخاصة بمفاوضات برشلونة الإسباني مع النادي الأهلي، للتعاقد مع مهاجم الفريق الشاب حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X": "تجددت المفاوضات بين برشلونة الأهلي، للتعاقد مع الموهبة الشابة البالغ من العمر 18 عاما".

وأضاف: "المفاوضات تجددت مرة أخرى في الساعات الماضية بين الناديين، بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب منذ أسابيع".

وخطف عبد الكريم الأنظار بشكل كبير خلال مشاركته مع المنتخب المصري، في بطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت في قطر.

