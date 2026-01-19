قرار سار من مجلس الزمالك للاعبين قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين الموافق 19 يناير الجاري، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ نادي الزمالك تدريباته الجماعية، بفقرة تدريبات بدنية تحت إشراف نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، بجانب فقرة خاصة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة المقبلة.

وركز الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة معتمد جمال، على الجوانب الخططية خلال مران اليوم، من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات، لخوض بعض الجوانب الفنية.

وخضع قائد الفريق عمر جابر لجلسة علاجية على هامش المران، للتخلص من إصابة الركبة التي يعاني منها، والتي تعرض لها خلال مباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأدى كل من عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" رباعي الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "المصري البورسعيدي، زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

أقرأ أيضًا:

"مصر ترتقي 4 مراكز".. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن التصنيف الشهري للمنتخبات

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام السنغال