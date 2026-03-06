إعلان

شركات الطاقة الروسية تحول الغاز المسال من أوروبا إلى آسيا

كتب : د ب أ

10:28 م 06/03/2026

ألكسندر نوفاك

قال مسؤول حكومي بارز في موسكو اليوم الجمعة إن شركات الطاقة الروسية ستحول قريبا جزءا من إمدادات الغاز المسال، من أوروبا إلى آسيا، بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المعني بشؤون الطاقة إن الشركات لا ترغب في التعرض لمزيد من العقوبات من بروكسل، وتتجه إلى تحويل تركيزها إلى الشرق.

وأشار نوفاك إلى الهند وتايلاند والفلبين والصين كشركاء محتملين في عقود طويلة الأمد.

يشار إلى أن أسعار الغاز ارتفعت بشدة في الأيام القليلة الماضية بسبب الحرب في إيران.

وفي ظل تقييد حركة الشحن في الخليج بسبب الأزمة، وحالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل إنتاج النفط والغاز في المنطقة حاليا، تفاعلت الأسواق العالمية مع ذلك بتقلبات حادة في أسعار المواد الخام.

