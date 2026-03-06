قال مسؤول حكومي بارز في موسكو اليوم الجمعة إن شركات الطاقة الروسية ستحول قريبا جزءا من إمدادات الغاز المسال، من أوروبا إلى آسيا، بموافقة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المعني بشؤون الطاقة إن الشركات لا ترغب في التعرض لمزيد من العقوبات من بروكسل، وتتجه إلى تحويل تركيزها إلى الشرق.

وأشار نوفاك إلى الهند وتايلاند والفلبين والصين كشركاء محتملين في عقود طويلة الأمد.

يشار إلى أن أسعار الغاز ارتفعت بشدة في الأيام القليلة الماضية بسبب الحرب في إيران.

وفي ظل تقييد حركة الشحن في الخليج بسبب الأزمة، وحالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل إنتاج النفط والغاز في المنطقة حاليا، تفاعلت الأسواق العالمية مع ذلك بتقلبات حادة في أسعار المواد الخام.