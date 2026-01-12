أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري، موعد انتظام نجم الوسط المالي أليو ديانج، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء مشاركته في أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

وذكر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للمارد الأحمر، أن ديانج سينتظم في المران الجماعي للفريق، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يناير الجاري.

وأشار صلاح الدين، أن نجم الوسط سيعود إلى القاهرة، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، سينتظم في مران المارد الأحمر الجماعي يوم الجمعة 16 يناير.

وأوضح وليد صلاح الدين، أن الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعب راحة من التدريبات لعدة أيام عقب نهاية مشاركته برفقة منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان أليو ديانج شارك مع منتخب مالي في بطولة كأس أمم أفريقيا، قبل أن يودع البطولة من ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام السنغال بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

كاف يعلن موعد ونظام قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027