مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

1 2
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"بعد توديع أمم أفريقيا".. الأهلي يعلن موعد انتظام أليو ديانج في تدريبات الفريق

كتب - يوسف محمد:

06:52 م 12/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (7) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (11) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (4) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (9) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (12) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (6) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (5) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (3) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (13) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 20 صورة
    أليو ديانج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري، موعد انتظام نجم الوسط المالي أليو ديانج، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء مشاركته في أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

وذكر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للمارد الأحمر، أن ديانج سينتظم في المران الجماعي للفريق، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يناير الجاري.

وأشار صلاح الدين، أن نجم الوسط سيعود إلى القاهرة، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، سينتظم في مران المارد الأحمر الجماعي يوم الجمعة 16 يناير.

وأوضح وليد صلاح الدين، أن الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعب راحة من التدريبات لعدة أيام عقب نهاية مشاركته برفقة منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان أليو ديانج شارك مع منتخب مالي في بطولة كأس أمم أفريقيا، قبل أن يودع البطولة من ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام السنغال بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

كاف يعلن موعد ونظام قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج كأس الأمم الأفريقية النادي الأهلي منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر
رياضة محلية

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر
قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
أخبار مصر

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في
رياضة عربية وعالمية

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال في

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)