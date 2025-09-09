مباريات الأمس
"رغم تخوفنا من تجربة كهربا".. إسماعيل يوسف: نقترب من ضم لاعب مصري من الأهلي

03:56 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك
قال إسماعيل يوسف، مدير شؤون كرة القدم بنادي الاتحاد الليبي، إنهم يقتربون من ضم لاعب مصري الجنسية بصفوف الأهلي.

وأضاف يوسف في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 مساء أمس الإثنين: "نقترب من الاتفاق مع لاعب مصري الجنسية بصفوف الأهلي لضمه".

وتابع مدير شؤون كرة القدم بنادي الاتحاد الليبي: "مسؤولو نادي الاتحاد يتخوفون من ضم لاعبين مصريين بسبب تجربة محمود عبدالمنعم "كهربا" لعدم الاستمرارية والانضباط بعض الشيء".

وأتم يوسف تصريحاته بالتنويه إلى أنه أنهى كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الجارية.

نادي الاتحاد الليبي قد أعلن في أغسطس الماضي التعاقد مع إسماعيل يوسف ليكون مديرًا لشؤون الكرة.

الاتحاد الليبي كان قد تعاقد مع كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2024/25 قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة قبل أن يشتري تعاقده بصورة نهائية ثم رحلّ بالانتقالات الصيفية لموسم 25/26 لنادي القادسية الكويتي.

اقرأ أيضًا:

سألوا الذكاء الاصطناعي عن "فيلم ثقافي".. المشجعون الأجانب يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

"يتواجد بها الأهلي والزمالك".. طرح مباريات الجولة السادسة من الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إسماعيل يوسف الزمالك الأهلي الاتحاد الليبي
